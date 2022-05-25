Прокуратура усилит контроль блокировок запрещенных ресурсов в РФ

26 мая 2022 в 07:08 Размер текста - 17 +

От официальных комментариев в МТС, «МегаФоне» отказались Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей, СМИ, а также для фильтрации трафика, Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юристов. «Для внеплановых проверок региональных операторов связи Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру. Речь идет о контроле блокировки запрещенных в России соцсетей, СМИ и установке оборудования для фильтрации трафика», — пишет « Коммерсант» . Там отмечается, что такого рода проверки проводятся вопреки мораторию правительства, который ранее был введен до конца текущего года. В зоне риска находятся компании с лицензией, которые предоставляют услуги связи. При выявлении жестких нарушений предполагается возбуждение уголовных дел, предупреждают юристы. Согласно данным, приведенным в газете, в Роскомнадзоре объясняют проверки тем, что количество компьютерных атак на российскую информационную инфраструктуру в последнее время значительно возросло. Там считают, что операторам необходимо выполнить все имеющиеся требования в их работе. Однако от официальных комментариев в МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» отказались, отмечает «Коммерсант». «По сути, проверка может быть инициирована просто при условии, что органам прокуратуры стало известно о признаках наличия нарушения», — утверждает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Для внеплановых проверок региональных операторов связи, связанных с контролем блокировок запрещенных в России соцсетей, СМИ, а также для фильтрации трафика, Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру РФ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на юристов. «Для внеплановых проверок региональных операторов связи Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру. Речь идет о контроле блокировки запрещенных в России соцсетей, СМИ и установке оборудования для фильтрации трафика», — пишет «Коммерсант». Там отмечается, что такого рода проверки проводятся вопреки мораторию правительства, который ранее был введен до конца текущего года. В зоне риска находятся компании с лицензией, которые предоставляют услуги связи. При выявлении жестких нарушений предполагается возбуждение уголовных дел, предупреждают юристы. Согласно данным, приведенным в газете, в Роскомнадзоре объясняют проверки тем, что количество компьютерных атак на российскую информационную инфраструктуру в последнее время значительно возросло. Там считают, что операторам необходимо выполнить все имеющиеся требования в их работе. Однако от официальных комментариев в МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» отказались, отмечает «Коммерсант». «По сути, проверка может быть инициирована просто при условии, что органам прокуратуры стало известно о признаках наличия нарушения», — утверждает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Россия начала на Украине спецоперацию в конце февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. В России уже заблокировали соцсети Instagram (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов), Facebook (также внесен в реестр запрещенных сайтов) и Twitter. Причиной блокировки первых двух стало разрешение компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) публиковать призывы к насилию в отношении российских военных. Twitter, по официальным данным, заблокирован за «распространение незаконной информации».