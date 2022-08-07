Дворкович, лишившийся поста в «Сколково», остался главой FIDE

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Турнир претендентов Международной шахматной федерации (FIDE). Екатеринбург, дворкович аркадий
Дворкович занимает эту должность с 3 октября 2018 года Фото:

Российский государственный деятель и экономист Аркадий Дворкович переизбран на пост президента международной шахматной федерации (FIDE). Церемония транслировалась на yotube-канале FIDE chess.

На пост президента FIDE, помимо Дворковича, также претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли ранее сняли свои кандидатуры. Выборы прошли на генассамблее FIDE в Индии в городе Ченнаи. Дворкович занимает должность президента федерации с 3 октября 2018 года.

Весной этого года Дворкович принял решение уйти с поста главы фонда «Сколково». Он занимал эту должность с 2018 года. Отставка случилась из-за интервью, в котором он раскритиковал спецоперацию, проводимую Россией на территории Украины. После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил немедленно уволить Дворковича «с позором».

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Российский государственный деятель и экономист Аркадий Дворкович переизбран на пост президента международной шахматной федерации (FIDE). Церемония транслировалась на yotube-канале FIDE chess. На пост президента FIDE, помимо Дворковича, также претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли ранее сняли свои кандидатуры. Выборы прошли на генассамблее FIDE в Индии в городе Ченнаи. Дворкович занимает должность президента федерации с 3 октября 2018 года. Весной этого года Дворкович принял решение уйти с поста главы фонда «Сколково». Он занимал эту должность с 2018 года. Отставка случилась из-за интервью, в котором он раскритиковал спецоперацию, проводимую Россией на территории Украины. После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил немедленно уволить Дворковича «с позором».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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