Дворкович, лишившийся поста в «Сколково», остался главой FIDE

Дворкович занимает эту должность с 3 октября 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский государственный деятель и экономист Аркадий Дворкович переизбран на пост президента международной шахматной федерации (FIDE). Церемония транслировалась на yotube-канале FIDE chess.

На пост президента FIDE, помимо Дворковича, также претендовал украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли ранее сняли свои кандидатуры. Выборы прошли на генассамблее FIDE в Индии в городе Ченнаи. Дворкович занимает должность президента федерации с 3 октября 2018 года.

Весной этого года Дворкович принял решение уйти с поста главы фонда «Сколково». Он занимал эту должность с 2018 года. Отставка случилась из-за интервью, в котором он раскритиковал спецоперацию, проводимую Россией на территории Украины. После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил немедленно уволить Дворковича «с позором».