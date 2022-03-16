Главе «Сколково» Дворковичу пригрозили увольнением из-за Украины

Аркадий Дворкович раскритиковал спецоперацию РФ на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, публично раскритиковавший проведение спецоперации РФ на Украине, должен быть уволен со своего поста. За это выступает партия «Единая Россия», сообщил секретарь ее генсовета Андрей Турчак.

«Самоочищение нашего общества нужно начинать, в том числе, с Фонда „Сколково“, который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал. „Единая Россия“ выступает за его немедленное увольнение с позором с этого поста», — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. По его словам, часть общества заняла сторону врага и действует в его интересах, пока российские военные «сражаются за народ России».

Также Турчак указал на решение Международной шахматной федерации (FIDE), которую возглавляет Дворкович, отстранить сборную России от всех соревнований под ее эгидой. Также он напомнил, что лично экс-зампред российского правительства призвал лишить Россию права проводить официальные шахматные мероприятия.

Ранее Дворкович в интервью американскому изданию Mother Jones осудил спецоперацию РФ на Украине. По его словам, «любая война — худшее, с чем можно столкнуться в жизни». Президент РФ Владимир Путин объявил о ее проведении 24 февраля, обозначив целью завершение 8-летней войны в Донбассе.

Аркадий Дворкович работал в Кремле в 2008—2012 годах, когда президентом был Дмитрий Медведев. С 2012 по 2018 годы он работал его заместителем, но уже в правительстве. Со дня основания инновационного фонда «Сколково» в 2010 году входит в его попечительский совет, в 2018 году назначен сопредседателем. Тогда же он возглавил FIDE.

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