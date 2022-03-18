Дворкович ушел с поста главы «Сколково» после скандала

Президент международной шахматной федерации FIDE Аркадий Дворкович принял решение уйти с поста главы фонда «Сколково». Он занимал эту должность с 2018 года.
«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя Фонда „Сколково“. Он сосредоточится на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках „Большого Сколково“», — сообщает РБК со ссылкой на представителя Дворковича.
Президент международной шахматной федерации FIDE Аркадий Дворкович принял решение уйти с поста главы фонда «Сколково». Он занимал эту должность с 2018 года. «Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя Фонда „Сколково“. Он сосредоточится на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках „Большого Сколково“», — сообщает РБК со ссылкой на представителя Дворковича. Ранее Дворкович дал интервью американскому изданию Mother Jones, в котором раскритиковал специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил немедленно уволить Дворковича. В Кремле не стали комментировать возможное увольнение чиновника.