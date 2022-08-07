Депутат Бессараб: выплаты к 1 сентября получат только нуждающиеся

Выплаты для всех родителей в стране к 1 сентября на данный момент не планируется Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Разовые выплаты к 1 сентября для всех родителей школьников на данный момент не планируются. Вместо них в стране были введены ежемесячные адресные пособия для малоимущих семей, которые составляют в среднем 12 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Вместо разовой выплаты в 10 тысяч рублей всем родителям к 1 сентября в стране были введены адресные выплаты для тех, кто действительно нуждается. Это не 10 тысяч рублей разово, а в среднем 12 тысяч рублей ежемесячно. На данный момент о выплатах к 1 сентября для всех родителей школьников речи не идет, но если назреет необходимость и президент распорядится, то выплаты будут произведены», — пояснила Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, что с прошлого года выплаты малоимущим семьям по указу президента РФ Владимира Путина были увеличены. «С прошлого года выплаты малоимущим семьям с детьми по указу президента составили от 50 до 100% размера прожиточного минимума на ребенка в регионе. Это от 6 до 19 тысяч рублей в зависимости от региона, в среднем по стране выплаты составляют 12 тысяч рублей ежемесячно», — уточнила депутат.

Размер пособий на детей также был увеличен. «В прошлом году пособия на детей были проиндексированы на 5,8%. В начале этого года также по приказу президента Владимира Путина выплаты были проиндексированы на 10%», — подытожила Бессараб.