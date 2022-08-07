Немцы уличили Зеленского во лжи о спецоперации

Жители ФРГ отказываются верить словам Зеленского по поводу обстрелов ВСУ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Немецкие пользователи не поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому в его попытке обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле Запорожской Атомной электростанции (АЭС). Свое мнение выразили читатели немецкого портала Die Welt (заблокирован в РФ) в комментариях под соответствующей статьей.

«Зачем русским обстреливать взятую ими под контроль АЭС? Я думаю, это украинцы, которые не прячутся в больницах и школах!!!», — написал пользователь под ником Ульрике.

Российская армия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы Украины дважды атаковали Запорожскую АЭС 5 августа, сообщает «Царьград». После первого удара начался пожар, во второй раз украинские военные попали на промплощадку атомной станции.

Комментаторы перестали верить заявлением украинской стороны Фото: скрин Die Welt (заблокирован в РФ)

По мнению читателей, причиной обстрела АЭС могла стать некомпетентность солдат ВСУ Фото: скрин Die Welt (заблокирован в РФ)