Немцы уличили Зеленского во лжи о спецоперации

Немецкие пользователи не поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому в его попытке обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле Запорожской Атомной электростанции (АЭС). Свое мнение выразили читатели немецкого портала Die Welt (заблокирован в РФ) в комментариях под соответствующей статьей.
«Зачем русским обстреливать взятую ими под контроль АЭС? Я думаю, это украинцы, которые не прячутся в больницах и школах!!!», — написал пользователь под ником Ульрике.
Российская армия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы Украины дважды атаковали Запорожскую АЭС 5 августа, сообщает «Царьград». После первого удара начался пожар, во второй раз украинские военные попали на промплощадку атомной станции.
Комментаторы перестали верить заявлением украинской стороны
Фото: скрин Die Welt (заблокирован в РФ)
По мнению читателей, причиной обстрела АЭС могла стать некомпетентность солдат ВСУ
Фото: скрин Die Welt (заблокирован в РФ)
Пользователи не видят оснований доверять заявлениям Украины
Фото: скрин Die Welt (заблокирован в РФ)
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Немецкие пользователи не поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому в его попытке обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле Запорожской Атомной электростанции (АЭС). Свое мнение выразили читатели немецкого портала Die Welt (заблокирован в РФ) в комментариях под соответствующей статьей. «Зачем русским обстреливать взятую ими под контроль АЭС? Я думаю, это украинцы, которые не прячутся в больницах и школах!!!», — написал пользователь под ником Ульрике. Российская армия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы Украины дважды атаковали Запорожскую АЭС 5 августа, сообщает «Царьград». После первого удара начался пожар, во второй раз украинские военные попали на промплощадку атомной станции.