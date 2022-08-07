Немцы уличили Зеленского во лжи о спецоперации

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Жители ФРГ отказываются верить словам Зеленского по поводу обстрелов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Немецкие пользователи не поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому в его попытке обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле Запорожской Атомной электростанции (АЭС). Свое мнение выразили читатели немецкого портала Die Welt (заблокирован в РФ) в комментариях под соответствующей статьей.

«Зачем русским обстреливать взятую ими под контроль АЭС? Я думаю, это украинцы, которые не прячутся в больницах и школах!!!», — написал пользователь под ником Ульрике.

Российская армия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы Украины дважды атаковали Запорожскую АЭС 5 августа, сообщает «Царьград». После первого удара начался пожар, во второй раз украинские военные попали на промплощадку атомной станции.

Комментаторы перестали верить заявлением украинской стороны
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По мнению читателей, причиной обстрела АЭС могла стать некомпетентность солдат ВСУ
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Пользователи не видят оснований доверять заявлениям Украины
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Немецкие пользователи не поверили президенту Украины Владимиру Зеленскому в его попытке обвинить Вооруженные силы РФ в обстреле Запорожской Атомной электростанции (АЭС). Свое мнение выразили читатели немецкого портала Die Welt (заблокирован в РФ) в комментариях под соответствующей статьей. «Зачем русским обстреливать взятую ими под контроль АЭС? Я думаю, это украинцы, которые не прячутся в больницах и школах!!!», — написал пользователь под ником Ульрике. Российская армия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы Украины дважды атаковали Запорожскую АЭС 5 августа, сообщает «Царьград». После первого удара начался пожар, во второй раз украинские военные попали на промплощадку атомной станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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