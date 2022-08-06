Милонов призвал заменить свердловский гей-клуб «мороженицами»

07 августа 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Парламентарий резко высказался о представителях ЛГБТ-сообщества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о трансвестите, исполнившем гимн РФ с флагом ЛГБТ в гей-клубе Екатеринбурга. Он призвал закрыть такие заведения и построить на их месте «мороженицы», а трансвеститов отправить в психиатрические больницы. «Трансвеститами должны заниматься не правоохранительные органы, а органы психиатрии. Хватит Ваньку валять. Уже давным-давно пора признать на государственном уровне, что трансвеститы — это психбольные, требующие немедленного лечения, госпитализации принудительной, если они добровольно не хотят госпитализироваться», — заявил Милонов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Также он добавил, что гей-клубы следует закрыть, а на их месте открыть детские «мороженицы». «Как символ победы нормальных отношений над ненормальными», — добавил Милонов. Ранее URA.RU сообщало, что в клубе для свердловчан с нетрадиционной сексуальной ориентацией Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал новость о трансвестите, исполнившем гимн РФ с флагом ЛГБТ в гей-клубе Екатеринбурга. Он призвал закрыть такие заведения и построить на их месте «мороженицы», а трансвеститов отправить в психиатрические больницы. «Трансвеститами должны заниматься не правоохранительные органы, а органы психиатрии. Хватит Ваньку валять. Уже давным-давно пора признать на государственном уровне, что трансвеститы — это психбольные, требующие немедленного лечения, госпитализации принудительной, если они добровольно не хотят госпитализироваться», — заявил Милонов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Также он добавил, что гей-клубы следует закрыть, а на их месте открыть детские «мороженицы». «Как символ победы нормальных отношений над ненормальными», — добавил Милонов. Ранее URA.RU сообщало, что в клубе для свердловчан с нетрадиционной сексуальной ориентацией Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ.