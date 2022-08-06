В екатеринбургском гей-клубе транссексуал спел гимн России с ЛГБТ- флагом Фото: Дарья Попова © URA.RU

В клубе для свердловчан с нетрадиционной сексуальной ориентацией Fame в Екатеринбурге устроили «патриотичную» сценку. Одна из травести-див (мужчина, переодетый в женщину) исполнила гимн России, держа в руках флаг ЛГБТ. Об этом URA.RU рассказал один из гостей клуба.

«Транссексуалка, которая называет себя „Бомба Киберсиси“, устроила странноватое выступление. Она взяла флаг ЛГБТ и исполнила гимн России. Думаю, если бы такое увидел [телеведущий Владимир] Соловьев, то он непременно усмотрел бы в этом оскорбление гимна и издевательство над государственными символами», — поделился с агентством автор видео.

Ранее URA.RU сообщало, что организатор БДСМ-тусовок в Екатеринбурге устроил тайную вечеринку. Закрытая вечеринка прошла в клубе Fame, организатор устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра прошел «Гомофобный пикник»