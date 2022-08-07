ТАСС: Чубайс уехал в Германию на реабилитацию

Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал в Германию для реабилитации. Об этом рассказал источник ТАСС.
«Анатолию Борисовичу уже лучше. Карабинеры проводили его в аэропорт, он перелетел в Германию, где начинает реабилитацию. Специалисты обещают восстановить все функции, в том числе двигательные, в течение нескольких недель», — цитирует ТАСС источника, знакомого с ситуацией.
Чубайс уехал из России в конце марта. Президент РФ Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя президента. В конце июля стало известно, что Чубайс в реанимации с редким диагнозом, его отправили в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, передают «Невские новости». СМИ сообщали, что его госпитализировали во время отдыха в Италии. Газета La Repubblica писала 7 августа, что Чубайса выписали из больницы, передает «Царьград».
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Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал в Германию для реабилитации. Об этом рассказал источник ТАСС. «Анатолию Борисовичу уже лучше. Карабинеры проводили его в аэропорт, он перелетел в Германию, где начинает реабилитацию. Специалисты обещают восстановить все функции, в том числе двигательные, в течение нескольких недель», — цитирует ТАСС источника, знакомого с ситуацией. Чубайс уехал из России в конце марта. Президент РФ Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя президента. В конце июля стало известно, что Чубайс в реанимации с редким диагнозом, его отправили в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, передают «Невские новости». СМИ сообщали, что его госпитализировали во время отдыха в Италии. Газета La Repubblica писала 7 августа, что Чубайса выписали из больницы, передает «Царьград».