ТАСС: Чубайс уехал в Германию на реабилитацию

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Анатолию Чубайсу уже лучше, рассказал источник ТАСС Фото:

Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал в Германию для реабилитации. Об этом рассказал источник ТАСС.

«Анатолию Борисовичу уже лучше. Карабинеры проводили его в аэропорт, он перелетел в Германию, где начинает реабилитацию. Специалисты обещают восстановить все функции, в том числе двигательные, в течение нескольких недель», — цитирует ТАСС источника, знакомого с ситуацией.

Чубайс уехал из России в конце марта. Президент РФ Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя президента. В конце июля стало известно, что Чубайс в реанимации с редким диагнозом, его отправили в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, передают «Невские новости». СМИ сообщали, что его госпитализировали во время отдыха в Италии. Газета La Repubblica писала 7 августа, что Чубайса выписали из больницы, передает «Царьград».

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Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал в Германию для реабилитации. Об этом рассказал источник ТАСС. «Анатолию Борисовичу уже лучше. Карабинеры проводили его в аэропорт, он перелетел в Германию, где начинает реабилитацию. Специалисты обещают восстановить все функции, в том числе двигательные, в течение нескольких недель», — цитирует ТАСС источника, знакомого с ситуацией. Чубайс уехал из России в конце марта. Президент РФ Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя президента. В конце июля стало известно, что Чубайс в реанимации с редким диагнозом, его отправили в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, передают «Невские новости». СМИ сообщали, что его госпитализировали во время отдыха в Италии. Газета La Repubblica писала 7 августа, что Чубайса выписали из больницы, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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