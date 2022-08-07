ТАСС: Чубайс уехал в Германию на реабилитацию

Анатолию Чубайсу уже лучше, рассказал источник ТАСС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал в Германию для реабилитации. Об этом рассказал источник ТАСС.

«Анатолию Борисовичу уже лучше. Карабинеры проводили его в аэропорт, он перелетел в Германию, где начинает реабилитацию. Специалисты обещают восстановить все функции, в том числе двигательные, в течение нескольких недель», — цитирует ТАСС источника, знакомого с ситуацией.