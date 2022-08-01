СDC: Чубайс был госпитализирован во время отдыха в Италии

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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового комплекса термообработки труб на Северском трубном заводе. Свердловская область, Полевской, чубайс анатолий
Анатолий Чубайс госпитализирован Фото:

Бывший советник президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс госпитализирован в европейскую больницу во время отпуска на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

«Анатолий Чубайс был госпитализирован в Ольвии с внезапным заболеванием. По некоторым слухам, он находился в отпуске на Коста-Смеральде», — передает газета. По словам издания, сейчас его госпитализировали в европейскую больницу, в реанимацию, но при этом не уточняется, куда именно.

Ранее URA.RU сообщало, что Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом. В Кремле это назвали грустной новостью. Сейчас его состояние улучшилось. У него диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич. Симптомами болезни являются ослабление мышц и потеря рефлексов.

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Бывший советник президента России Владимира Путина Анатолий Чубайс госпитализирован в европейскую больницу во время отпуска на Изумрудном побережье итальянского острова Сардиния. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. «Анатолий Чубайс был госпитализирован в Ольвии с внезапным заболеванием. По некоторым слухам, он находился в отпуске на Коста-Смеральде», — передает газета. По словам издания, сейчас его госпитализировали в европейскую больницу, в реанимацию, но при этом не уточняется, куда именно. Ранее URA.RU сообщало, что Чубайс попал в реанимацию с редким диагнозом. В Кремле это назвали грустной новостью. Сейчас его состояние улучшилось. У него диагностировали редкое заболевание — синдром Гийена-Барре, который вызывает паралич. Симптомами болезни являются ослабление мышц и потеря рефлексов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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