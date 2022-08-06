В центре города прошел марафон «Европа — Азия»Фото: telegram-канал УГМК
В марафоне «Европа — Азия» приняли участие 5,5 тысяч спортсменов из 363 городов России. Об этом сообщает пресс-служба УГМК в telegram-канале. Компания организовывала забег.
«На старт вышли порядка 5,5 тысячи легкоатлетов из 363 городов и 55 регионов России. Каждый участник выбрал дистанцию по погоде и по силам: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и 800 м (для детишек)», — говорится в сообщении организаторов.
Ради участников марафона перекрывали несколько улиц. Это не первое спортивное мероприятие, которое прошло в городе в выходные. Вчера в центре Екатеринбурга прошел велозабег, в котором приняли участие порядка 300 спортсменов. Одна из участниц пришла в короткой юбке.
Перед стартом участники размялись
Фото: telegram-канал УГМК
Спортсмены могли выбрать одну из четырех дистанций
Фото: telegram-канал УГМК
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В марафоне «Европа — Азия» приняли участие 5,5 тысяч спортсменов из 363 городов России. Об этом сообщает пресс-служба УГМК в telegram-канале. Компания организовывала забег. «На старт вышли порядка 5,5 тысячи легкоатлетов из 363 городов и 55 регионов России. Каждый участник выбрал дистанцию по погоде и по силам: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и 800 м (для детишек)», — говорится в сообщении организаторов. Ради участников марафона перекрывали несколько улиц. Это не первое спортивное мероприятие, которое прошло в городе в выходные. Вчера в центре Екатеринбурга прошел велозабег, в котором приняли участие порядка 300 спортсменов. Одна из участниц пришла в короткой юбке.