06 августа 2022

5,5 тысяч екатеринбуржцев устроили забег по Екатеринбургу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В центре города прошел марафон «Европа — Азия» Фото:

В марафоне «Европа — Азия» приняли участие 5,5 тысяч спортсменов из 363 городов России. Об этом сообщает пресс-служба УГМК в telegram-канале. Компания организовывала забег.

«На старт вышли порядка 5,5 тысячи легкоатлетов из 363 городов и 55 регионов России. Каждый участник выбрал дистанцию по погоде и по силам: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и 800 м (для детишек)», — говорится в сообщении организаторов.

Ради участников марафона перекрывали несколько улиц. Это не первое спортивное мероприятие, которое прошло в городе в выходные. Вчера в центре Екатеринбурга прошел велозабег, в котором приняли участие порядка 300 спортсменов. Одна из участниц пришла в короткой юбке.

Перед стартом участники размялись
Фото:
Спортсмены могли выбрать одну из четырех дистанций
Фото:

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В марафоне «Европа — Азия» приняли участие 5,5 тысяч спортсменов из 363 городов России. Об этом сообщает пресс-служба УГМК в telegram-канале. Компания организовывала забег. «На старт вышли порядка 5,5 тысячи легкоатлетов из 363 городов и 55 регионов России. Каждый участник выбрал дистанцию по погоде и по силам: 42,2 км (марафон), 21,1 км (полумарафон), 10 км, 3 км и 800 м (для детишек)», — говорится в сообщении организаторов. Ради участников марафона перекрывали несколько улиц. Это не первое спортивное мероприятие, которое прошло в городе в выходные. Вчера в центре Екатеринбурга прошел велозабег, в котором приняли участие порядка 300 спортсменов. Одна из участниц пришла в короткой юбке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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