В Екатеринбурге перекрыли улицы ради бегунов

Из-за марафона в центре Екатеринбурга сегодня нельзя будет купить спиртное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Легкоатлетический марафон «Европа — Азия» проходит в Екатеринбурге. Ради него перекрыли несколько центральных улиц. На некоторых участках ограничения для автомобилистов будут действовать до 21:00 часов, следует из постановления мэра Алексея Орлова. Документ опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

«Постановляю: закрыть движение всех видов транспорта по маршруту легкоатлетического марафона „Европа — Азия“ […] Запретить стоянку автотранспорта на парковках на [указанных] участках улиц; изменить маршруты движения общественного транспорта», — говорится в документе.

Всего для движения транспорта закрыто несколько участков:

до 21:00 нечетная сторона улицы Бориса Ельцина от дома №2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи;

с 6:00 до 15:00 улица Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, а также 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

с 8:00 до 11:00 закрыт проспект Ленина от 8 Марта до Мира, а также Мира от Малышева до Первомайской, улица Царская от Николая Никонова до Толмачева и Толмачева от Царской до проспекта Ленина;

с 8:00 до 15:00 закрыт проспект Ленина от Репина до 8 Марта; участок Репина от Ленина до нечетной стороны улицы Татищева; нечетная сторона Татищева от Репина до Пирогова; Пирогова от Татищева до Крауля; Крауля от Пирогова до Мельникова; Мельникова от Крауля до Репина; Репина от Мельникова до Металлургов; четная сторона улицы Металлургов от Репина до трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.

В забеге планируют принять участие больше шести тысяч екатеринбуржцев. В 2020 и 2021 году марафон отменяли из-за пандемии. Это не первое спортивное мероприятие, которое проходит в городе в выходные. Вчера в центре Екатеринбурга прошел велозабег, в котором приняли участие порядка 300 спортсменов. Одна из участниц пришла в короткой юбке.