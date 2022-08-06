В Пермь придет знойная жара

Пермяков ожидает жара из-за антициклона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жителей Пермского края ожидает знойная жара. Об этом сообщает синоптик Андрей Шихов.

«Из-за антициклона в понедельник, 8 августа, столбики термометров могут подняться до +32 градусов. Таким же знойным будет и вторник. Жара сохранится и в среду, но по большей части Прикамья прогремят грозы», — делится прогнозами Андрей Шихов с пермской «Комсомольской Правдой».

С четверга, по словам синоптика, существенно похолодает. Однако лето не заканчивается, и в третьей декаде августа в Пермский край придет тепло с юга.

Ранее URA.RU писало, что август в Пермском крае ожидается сухим и теплым. В первой декаде месяца под влиянием антициклона средняя температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса.