В Пермь придет знойная жара

Жителей Пермского края ожидает знойная жара. Об этом сообщает синоптик Андрей Шихов.
«Из-за антициклона в понедельник, 8 августа, столбики термометров могут подняться до +32 градусов. Таким же знойным будет и вторник. Жара сохранится и в среду, но по большей части Прикамья прогремят грозы», — делится прогнозами Андрей Шихов с пермской «Комсомольской Правдой».
С четверга, по словам синоптика, существенно похолодает. Однако лето не заканчивается, и в третьей декаде августа в Пермский край придет тепло с юга.
Ранее URA.RU писало, что август в Пермском крае ожидается сухим и теплым. В первой декаде месяца под влиянием антициклона средняя температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса.
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