Число жертв от ударов Израиля выросло, среди них 15 детей

07 августа 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Израиль закончил военную операцию в Газе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество погибших в результате обстрела Израилем сектора Газа увеличилось до 41, среди них 15 детей. Об этом сообщили в Минздраве Палестины. «В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины, 311 человек получили ранения», — говорится в заявлении Минздрава. Его приводит РИА «Новости». Израиль в пятницу начал военную операцию «Рассвет» в сектора Газа. В воскресенье премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил о завершении боевых действий, потому что цели выполнены. Радикалы сектора Газа выпустили более 380 ракет по Израилю, пишет деловое издание «Взгляд» со ссылкой на СМИ.

Количество погибших в результате обстрела Израилем сектора Газа увеличилось до 41, среди них 15 детей. Об этом сообщили в Минздраве Палестины. «В результате израильских авиаударов по сектору Газа 41 человек погиб, в том числе 15 детей и четыре женщины, 311 человек получили ранения», — говорится в заявлении Минздрава. Его приводит РИА «Новости». Израиль в пятницу начал военную операцию «Рассвет» в сектора Газа. В воскресенье премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил о завершении боевых действий, потому что цели выполнены. Радикалы сектора Газа выпустили более 380 ракет по Израилю, пишет деловое издание «Взгляд» со ссылкой на СМИ.