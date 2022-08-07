В ХМАО на неделе закончится жара и начнутся дожди с грозами

08 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО с середины недели закончится тридцатиградусная жара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО с начала недели придут дожди с грозами, а со среды тридцатиградусная жара начнет спадать — температура воздуха будет опускаться до +20 градусов и ниже. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «9 августа днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11—16 градусов, днем 25—30 градусов. 10 августа днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13,+18 градусов, в северо-западных районах 7—12 градусов, днем 21—26 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске дожди начнутся со вторника и продлятся до конца недели. До среды дневная температура составит в среднем плюс 25—30 градусов, а после этого начнет опускаться до 15-18 градусов выше нуля. Порывы ветра будут достигать 10-14 м/с.

В Сургуте с понедельника до среды температура составит 25—30 градусов, а после этого опустится до 16—19 градусов тепла. В среду и пятницу ожидается дождь. Скорость ветра будет достигать 14 м/с.

В Нижневартовске также в начале недели ожидается тридцатиградусная жара, однако к четвергу температура опустится до +20 градусов. До среды в городе будут идти небольшие дожди. Ожидается ветер с порывами до 10 м/с. Ранее URA.RU писало, что ввиду жаркой и сухой погоды в ХМАО удвоилась площадь лесных пожаров. Тогда, согласно спутниковым снимкам, округ занимал лидирующее положение по лесным пожарам в России. В своих прогнозах МЧС дает по некоторым районам самый высокий — пятый — класс пожарной опасности. В связи с этим власти региона выделили из резервного фонда более 121 миллиона рублей на аренду трех вертолетов.

В ХМАО с начала недели придут дожди с грозами, а со среды тридцатиградусная жара начнет спадать — температура воздуха будет опускаться до +20 градусов и ниже. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «9 августа днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11—16 градусов, днем 25—30 градусов. 10 августа днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +13,+18 градусов, в северо-западных районах 7—12 градусов, днем 21—26 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. Ранее URA.RU писало, что ввиду жаркой и сухой погоды в ХМАО удвоилась площадь лесных пожаров. Тогда, согласно спутниковым снимкам, округ занимал лидирующее положение по лесным пожарам в России. В своих прогнозах МЧС дает по некоторым районам самый высокий — пятый — класс пожарной опасности. В связи с этим власти региона выделили из резервного фонда более 121 миллиона рублей на аренду трех вертолетов.