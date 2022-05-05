05 мая 2022

Курганский ветеран спела в программе Малахова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, ветеран, ветеран вов, медали и ордена
Курганский ветеран Великой Отечественной войны Александра Никитина снялась в телепередаче на федеральном канале Фото:

Курганский ветеран Великой Отечественной войны Александра Никитина стала гостем передачи Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1». На съемках жительница поселка Варгаши (Курганская область) рассказала о жизни в военное время и спела военные песни. Об этом сообщает официальная группа «Администрация Варгашинского района» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашение на федеральный канал Александра Александровна получила две недели назад и не раздумывая дала согласие. Любимую бабушку в столицу России сопровождал внук — Кирилл Никитин. На съемках телепередачи наша легендарная Александра Александровна с телеведущим Андреем Малаховым обсуждали истории из жизни, как жилось в военные годы, совместно с другими участниками программы исполняли военные песни», — рассказали в администрации Варгашинского района.

Выпуск программы «Песни от всей души» с участием курганского ветерана Александры Никитиной можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1». Он выйдет в воскресенье 8 мая в 18:05 (время местное).

Курганский ветеран Великой Отечественной войны Александра Никитина вместе с телеведущим программы «Песни от всей души» Андреем Малаховым
Фото:

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан».

Курганский ветеран Великой Отечественной войны Александра Никитина стала гостем передачи Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1». На съемках жительница поселка Варгаши (Курганская область) рассказала о жизни в военное время и спела военные песни. Об этом сообщает официальная группа «Администрация Варгашинского района» в социальной сети «ВКонтакте». «Приглашение на федеральный канал Александра Александровна получила две недели назад и не раздумывая дала согласие. Любимую бабушку в столицу России сопровождал внук — Кирилл Никитин. На съемках телепередачи наша легендарная Александра Александровна с телеведущим Андреем Малаховым обсуждали истории из жизни, как жилось в военные годы, совместно с другими участниками программы исполняли военные песни», — рассказали в администрации Варгашинского района. Выпуск программы «Песни от всей души» с участием курганского ветерана Александры Никитиной можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1». Он выйдет в воскресенье 8 мая в 18:05 (время местное).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...