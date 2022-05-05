Курганский ветеран спела в программе Малахова

Курганский ветеран Великой Отечественной войны Александра Никитина снялась в телепередаче на федеральном канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский ветеран Великой Отечественной войны Александра Никитина стала гостем передачи Андрея Малахова «Песни от всей души» на телеканале «Россия-1». На съемках жительница поселка Варгаши (Курганская область) рассказала о жизни в военное время и спела военные песни. Об этом сообщает официальная группа «Администрация Варгашинского района» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашение на федеральный канал Александра Александровна получила две недели назад и не раздумывая дала согласие. Любимую бабушку в столицу России сопровождал внук — Кирилл Никитин. На съемках телепередачи наша легендарная Александра Александровна с телеведущим Андреем Малаховым обсуждали истории из жизни, как жилось в военные годы, совместно с другими участниками программы исполняли военные песни», — рассказали в администрации Варгашинского района.

Выпуск программы «Песни от всей души» с участием курганского ветерана Александры Никитиной можно будет посмотреть на телеканале «Россия-1». Он выйдет в воскресенье 8 мая в 18:05 (время местное).

Курганский ветеран Великой Отечественной войны Александра Никитина вместе с телеведущим программы «Песни от всей души» Андреем Малаховым Фото: официальная группа «Администрация Варгашинского района» в социальной сети «ВКонтакте»