07 августа 2022
06 августа 2022
05 августа 2022

Съемки экстремального таежного шоу прошли в ХМАО. Фото, видео

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Имя победителя засекречено до момента выхода шоу Фото:

В Кондинском районе (ХМАО) завершились съемки реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте».

«Тайга все! Случился финал, и это было легендарно! Мы не просто выжили в тайге, мы прожили там целую жизнь. Никто из нас не вернется домой прежним», — отмечается в сообщении.

В комментариях подписчики группы поделились, что с нетерпением ждут выхода шоу. Имя победителя засекречено до момента показа реалити в эфире. В группе проекта организаторы поделились фотографиями и видео со съемок.

Ранее URA.RU писало, что организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Съемки шоу стартовали 2 августа в Кондинском районе.

Участники шоу
На съемках шоу
На съемках шоу
Участники шоу

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В Кондинском районе (ХМАО) завершились съемки реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте». «Тайга все! Случился финал, и это было легендарно! Мы не просто выжили в тайге, мы прожили там целую жизнь. Никто из нас не вернется домой прежним», — отмечается в сообщении. В комментариях подписчики группы поделились, что с нетерпением ждут выхода шоу. Имя победителя засекречено до момента показа реалити в эфире. В группе проекта организаторы поделились фотографиями и видео со съемок. Ранее URA.RU писало, что организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Съемки шоу стартовали 2 августа в Кондинском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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