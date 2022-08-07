В Кондинском районе (ХМАО) завершились съемки реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте».
«Тайга все! Случился финал, и это было легендарно! Мы не просто выжили в тайге, мы прожили там целую жизнь. Никто из нас не вернется домой прежним», — отмечается в сообщении.
В комментариях подписчики группы поделились, что с нетерпением ждут выхода шоу. Имя победителя засекречено до момента показа реалити в эфире. В группе проекта организаторы поделились фотографиями и видео со съемок.
Ранее URA.RU писало, что организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Съемки шоу стартовали 2 августа в Кондинском районе.
В Кондинском районе (ХМАО) завершились съемки реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте». «Тайга все! Случился финал, и это было легендарно! Мы не просто выжили в тайге, мы прожили там целую жизнь. Никто из нас не вернется домой прежним», — отмечается в сообщении. В комментариях подписчики группы поделились, что с нетерпением ждут выхода шоу. Имя победителя засекречено до момента показа реалити в эфире. В группе проекта организаторы поделились фотографиями и видео со съемок. Ранее URA.RU писало, что организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Съемки шоу стартовали 2 августа в Кондинском районе.