Съемки экстремального таежного шоу прошли в ХМАО. Фото, видео

08 августа 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Имя победителя засекречено до момента выхода шоу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кондинском районе (ХМАО) завершились съемки реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте». «Тайга все! Случился финал, и это было легендарно! Мы не просто выжили в тайге, мы прожили там целую жизнь. Никто из нас не вернется домой прежним», — отмечается в сообщении. В комментариях подписчики группы поделились, что с нетерпением ждут выхода шоу. Имя победителя засекречено до момента показа реалити в эфире. В группе проекта организаторы поделились фотографиями и видео со съемок. Ранее URA.RU писало, что организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Съемки шоу стартовали 2 августа в Кондинском районе. Участники шоу «ТАЙГА. Территория выживания», «ВКонтакте» На съемках шоу «ТАЙГА. Территория выживания», «ВКонтакте» На съемках шоу «ТАЙГА. Территория выживания», «ВКонтакте» Участники шоу «ТАЙГА. Территория выживания», «ВКонтакте»

В Кондинском районе (ХМАО) завершились съемки реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте». «Тайга все! Случился финал, и это было легендарно! Мы не просто выжили в тайге, мы прожили там целую жизнь. Никто из нас не вернется домой прежним», — отмечается в сообщении. В комментариях подписчики группы поделились, что с нетерпением ждут выхода шоу. Имя победителя засекречено до момента показа реалити в эфире. В группе проекта организаторы поделились фотографиями и видео со съемок. Ранее URA.RU писало, что организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания». Съемки шоу стартовали 2 августа в Кондинском районе.