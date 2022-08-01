01 августа 2022
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29 июля 2022

В ХМАО названы имена участников экстремального шоу

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Участники шоу будут выживать в экстремальных условиях — без связи и удобств Фото:

Организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания», съемки которого состоятся в Кондинском районе (ХМАО). Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте».

«Ранним утром 2 августа стартует, пожалуй, самое „дикое“ приключение этого лета. Сегодня тот самый день, когда наши участники могут раскрыть тайну и рассказать, наконец, всему миру, что прошли кастинг и едут в Тайгу!» — отмечается в сообщении.

Съемки шоу пройдут со 2 по 6 августа. Среди участников есть жители Сургута, Белоярского, Москвы, Екатеринбурга и других городов. В шоу примут участие Софья Ашуева, Алла Дудырева, Дмитрий Енин, Михаил Павлов, Евгения Зеева, Антон Пилипас, Ирина Гришмановская, Надежда Силантьева, Оксана Середа и другие. Всего заявлено 20 человек, посты-знакомства в группе реалити выкладывают постепенно.

Имена участников не разглашали до начала съемок. Ранее одного из них дисквалифицировали за раскрытие информации. По условиям проекта это было запрещено.

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Организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания», съемки которого состоятся в Кондинском районе (ХМАО). Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте». «Ранним утром 2 августа стартует, пожалуй, самое „дикое“ приключение этого лета. Сегодня тот самый день, когда наши участники могут раскрыть тайну и рассказать, наконец, всему миру, что прошли кастинг и едут в Тайгу!» — отмечается в сообщении. Съемки шоу пройдут со 2 по 6 августа. Среди участников есть жители Сургута, Белоярского, Москвы, Екатеринбурга и других городов. В шоу примут участие Софья Ашуева, Алла Дудырева, Дмитрий Енин, Михаил Павлов, Евгения Зеева, Антон Пилипас, Ирина Гришмановская, Надежда Силантьева, Оксана Середа и другие. Всего заявлено 20 человек, посты-знакомства в группе реалити выкладывают постепенно. Имена участников не разглашали до начала съемок. Ранее одного из них дисквалифицировали за раскрытие информации. По условиям проекта это было запрещено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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