В ХМАО названы имена участников экстремального шоу

02 августа 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Участники шоу будут выживать в экстремальных условиях — без связи и удобств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания», съемки которого состоятся в Кондинском районе (ХМАО). Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте». «Ранним утром 2 августа стартует, пожалуй, самое „дикое“ приключение этого лета. Сегодня тот самый день, когда наши участники могут раскрыть тайну и рассказать, наконец, всему миру, что прошли кастинг и едут в Тайгу!» — отмечается в сообщении. Съемки шоу пройдут со 2 по 6 августа. Среди участников есть жители Сургута, Белоярского, Москвы, Екатеринбурга и других городов. В шоу примут участие Софья Ашуева, Алла Дудырева, Дмитрий Енин, Михаил Павлов, Евгения Зеева, Антон Пилипас, Ирина Гришмановская, Надежда Силантьева, Оксана Середа и другие. Всего заявлено 20 человек, посты-знакомства в группе реалити выкладывают постепенно. Имена участников не разглашали до начала съемок. Ранее одного из них дисквалифицировали за раскрытие информации. По условиям проекта это было запрещено.

Организаторы раскрыли имена участников реалити-шоу «ТАЙГА. Территория выживания», съемки которого состоятся в Кондинском районе (ХМАО). Об этом сообщается в группе реалити в соцсети «ВКонтакте». «Ранним утром 2 августа стартует, пожалуй, самое „дикое“ приключение этого лета. Сегодня тот самый день, когда наши участники могут раскрыть тайну и рассказать, наконец, всему миру, что прошли кастинг и едут в Тайгу!» — отмечается в сообщении. Съемки шоу пройдут со 2 по 6 августа. Среди участников есть жители Сургута, Белоярского, Москвы, Екатеринбурга и других городов. В шоу примут участие Софья Ашуева, Алла Дудырева, Дмитрий Енин, Михаил Павлов, Евгения Зеева, Антон Пилипас, Ирина Гришмановская, Надежда Силантьева, Оксана Середа и другие. Всего заявлено 20 человек, посты-знакомства в группе реалити выкладывают постепенно. Имена участников не разглашали до начала съемок. Ранее одного из них дисквалифицировали за раскрытие информации. По условиям проекта это было запрещено.