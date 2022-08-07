07 августа 2022

Водитель без прав устроил ДТП на ЕКАД, пострадали три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
Водитель не справился с управлением и въехал в столб (архивное фото) Фото:

Водитель Renault Logan, не имеющий водительского удостоверения, 7 августа в 23:30 устроил ДТП на первом километре ЕКАД, в котором пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«Водитель не справился с управлением и въехал в столб. От удара машина опрокинулась», — пояснило ведомство. В ДТП пострадали два пассажира — 40-летняя женщина, 16-летняя девочка и 21-летний водитель машины. Несовершеннолетнюю госпитализировали с двухсторонним переломом нижней челюсти со смещением, укушенной раной языка и переломом коронки зуба в ДГКБ №9. Взрослых доставили в ГКБ № 36. У водителя — тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. У женщины — перелом правой руки.

Водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За данное правонарушение ему грозит штраф от 5000 до 15000 рублей. Сотрудниками полиции на месте проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту ДТП будет проведено дознание, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

Ранее URA.RU писало о жестком ДТП, в котором столкнулись две иномарки. ДТП произошло из-за того, что один водитель не уступил дорогу второму.

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Водитель Renault Logan, не имеющий водительского удостоверения, 7 августа в 23:30 устроил ДТП на первом километре ЕКАД, в котором пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Водитель не справился с управлением и въехал в столб. От удара машина опрокинулась», — пояснило ведомство. В ДТП пострадали два пассажира — 40-летняя женщина, 16-летняя девочка и 21-летний водитель машины. Несовершеннолетнюю госпитализировали с двухсторонним переломом нижней челюсти со смещением, укушенной раной языка и переломом коронки зуба в ДГКБ №9. Взрослых доставили в ГКБ № 36. У водителя — тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. У женщины — перелом правой руки. Водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За данное правонарушение ему грозит штраф от 5000 до 15000 рублей. Сотрудниками полиции на месте проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту ДТП будет проведено дознание, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП. Ранее URA.RU писало о жестком ДТП, в котором столкнулись две иномарки. ДТП произошло из-за того, что один водитель не уступил дорогу второму.
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