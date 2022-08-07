Водитель без прав устроил ДТП на ЕКАД, пострадали три человека. Фото

08 августа 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Водитель не справился с управлением и въехал в столб (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель Renault Logan, не имеющий водительского удостоверения, 7 августа в 23:30 устроил ДТП на первом километре ЕКАД, в котором пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Водитель не справился с управлением и въехал в столб. От удара машина опрокинулась», — пояснило ведомство. В ДТП пострадали два пассажира — 40-летняя женщина, 16-летняя девочка и 21-летний водитель машины. Несовершеннолетнюю госпитализировали с двухсторонним переломом нижней челюсти со смещением, укушенной раной языка и переломом коронки зуба в ДГКБ №9. Взрослых доставили в ГКБ № 36. У водителя — тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. У женщины — перелом правой руки. Водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За данное правонарушение ему грозит штраф от 5000 до 15000 рублей. Сотрудниками полиции на месте проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту ДТП будет проведено дознание, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП. Ранее URA.RU писало о жестком ДТП, в котором столкнулись две иномарки. ДТП произошло из-за того, что один водитель не уступил дорогу второму. Фото: отделение ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Фото: отделение ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Водитель Renault Logan, не имеющий водительского удостоверения, 7 августа в 23:30 устроил ДТП на первом километре ЕКАД, в котором пострадали три человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «Водитель не справился с управлением и въехал в столб. От удара машина опрокинулась», — пояснило ведомство. В ДТП пострадали два пассажира — 40-летняя женщина, 16-летняя девочка и 21-летний водитель машины. Несовершеннолетнюю госпитализировали с двухсторонним переломом нижней челюсти со смещением, укушенной раной языка и переломом коронки зуба в ДГКБ №9. Взрослых доставили в ГКБ № 36. У водителя — тупая травма живота и закрытая черепно-мозговая травма. У женщины — перелом правой руки. Водитель уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. За данное правонарушение ему грозит штраф от 5000 до 15000 рублей. Сотрудниками полиции на месте проведены замеры и составлены процессуальные документы. По факту ДТП будет проведено дознание, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП. Ранее URA.RU писало о жестком ДТП, в котором столкнулись две иномарки. ДТП произошло из-за того, что один водитель не уступил дорогу второму.