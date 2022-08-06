В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова — Учителей два автомобиля попали в серьезное ДТП. Об этом рассказал очевидец.
«Автомобили получили сильные механические повреждения. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
ДТП произошло вечером 6 августа. Корреспондент URA.RU связался с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу Opel. В результате ДТП в больницу доставлен водитель Opel и пассажир, также в ДТП пострадала пассажирка Chevrolet. Подробности случившегося выясняются», — рассказал представитель ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что на улице Сулимова в Екатеринбурге иномарка упала в глубокую яму. Машина опрокинулась в яму, попав в ДТП, второй участник аварии уехал с места происшествия.
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