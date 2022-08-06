Две иномарки попали в жесткое ДТП в Екатеринбурге Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова — Учителей два автомобиля попали в серьезное ДТП. Об этом рассказал очевидец.

«Автомобили получили сильные механические повреждения. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб», — рассказал очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

ДТП произошло вечером 6 августа. Корреспондент URA.RU связался с дежурным ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Chevrolet Cruze не уступил дорогу Opel. В результате ДТП в больницу доставлен водитель Opel и пассажир, также в ДТП пострадала пассажирка Chevrolet. Подробности случившегося выясняются», — рассказал представитель ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Сулимова в Екатеринбурге иномарка упала в глубокую яму. Машина опрокинулась в яму, попав в ДТП, второй участник аварии уехал с места происшествия.

Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: дежурный ГИБДД по Екатеринбургу