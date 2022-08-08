Reuters: Китай готовит блокаду Тайваня

Возможность принудительной блокады даст Пекину шанс усадить Тайвань за стол переговоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин готовит блокаду острова Тайвань в связи с недавним визитом туда спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Reuters.

«Возможность принудительной блокады даст Пекину шанс усадить Тайвань за стол переговоров во время конфликта», — ссылается агентство на экспертов по безопасности. Доцент Школы международных исследований им. Раджаратнама в Сингапуре Ли Минцзян уточнил, что блокада дает китайским военным основу для расширения границ в будущих учениях. Reuters напоминает, что после визита спикера палаты представителей США Пелоси китайские военные впервые выпустили ракеты над Тайбэем, запустили волну беспилотников над прибрежными островами Тайваня, пересекли военными кораблями срединную линию Тайваньского пролива и окружили самоуправляемый остров.

URA.RU сообщало, что народно-освободительная армия Китая проводит военные учения в южной части Желтого моря, вблизи острова Тайвань, в период с 6 по 15 августа. В свою очередь, Тайвань решил ответить на военные учения Китая.