Генсек ООН сравнил атаки на Запорожскую АЭС с самоубийством

08 августа 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли АЭС, но сработали системы ПВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки украинских солдат и националистов на Запорожскую атомную электростанцию можно сравнить с самоубийством. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции», — прокомментировал он ситуацию на пресс-конференции в Токио, пишет РИА «Новости». 7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Атаку предотвратили сработавшие системы ПВО, передает «Федеральное агентство новостей». От места падения осколков до действующего энергоблока было не более 400 метров, уточняет телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основной целью российских военных на этой территории стала демилитаризация и денацификация, а также спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ. Запорожская область перешла под контроль российских войск, ее жители переходят на расчеты рублями и российские номера телефонов.

Атаки украинских солдат и националистов на Запорожскую атомную электростанцию можно сравнить с самоубийством. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ получила доступ к станции», — прокомментировал он ситуацию на пресс-конференции в Токио, пишет РИА «Новости». 7 августа украинские военные обстреляли атомную электростанцию в Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. В зоне опасности оказалось хранилище отработанного ядерного топлива. Атаку предотвратили сработавшие системы ПВО, передает «Федеральное агентство новостей». От места падения осколков до действующего энергоблока было не более 400 метров, уточняет телеканал 360. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основной целью российских военных на этой территории стала демилитаризация и денацификация, а также спасение жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ. Запорожская область перешла под контроль российских войск, ее жители переходят на расчеты рублями и российские номера телефонов.