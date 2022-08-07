Сбитый на курганском перекрестке ребенок ехал на красный

08 августа 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

На перекрестке проспекта Маршала Голикова и улицы Мальцева в Кургане произошла авария с участием ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ребенок на самокате, которого сбили на проспекте Маршала Голикова, выехал на дорогу на красный сигнал светофора. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Маршала Голикова. <…> Заканчивая проезд перекрестка, водитель сбил 10-летнего ребенка, который на трюковом самокате выехал на проезжую часть на запрещающий, красный, сигнал светофора», — говорится в сообщении курганской Госавтоинспекции. В ГИБДД добавили, что иномарка двигалась на разрешенный сигнал светофора. Ранее URA.RU писало, что ДТП в Заозерном произошло 6 августа. В результате аварии мальчика с травмами доставили в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста. В Кургане на оживленном проспекте произошло ДТП Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Кургану

В Кургане ребенок на самокате, которого сбили на проспекте Маршала Голикова, выехал на дорогу на красный сигнал светофора. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Маршала Голикова. <…> Заканчивая проезд перекрестка, водитель сбил 10-летнего ребенка, который на трюковом самокате выехал на проезжую часть на запрещающий, красный, сигнал светофора», — говорится в сообщении курганской Госавтоинспекции. В ГИБДД добавили, что иномарка двигалась на разрешенный сигнал светофора. Ранее URA.RU писало, что ДТП в Заозерном произошло 6 августа. В результате аварии мальчика с травмами доставили в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста.