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Сбитый на курганском перекрестке ребенок ехал на красный

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в прививочном комплексе в торговом центре «Стрекоза». Курган, улица мальцева, проспект мальцева
На перекрестке проспекта Маршала Голикова и улицы Мальцева в Кургане произошла авария с участием ребенка Фото:

В Кургане ребенок на самокате, которого сбили на проспекте Маршала Голикова, выехал на дорогу на красный сигнал светофора. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану.

«Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Маршала Голикова. <…> Заканчивая проезд перекрестка, водитель сбил 10-летнего ребенка, который на трюковом самокате выехал на проезжую часть на запрещающий, красный, сигнал светофора», — говорится в сообщении курганской Госавтоинспекции. В ГИБДД добавили, что иномарка двигалась на разрешенный сигнал светофора.

Ранее URA.RU писало, что ДТП в Заозерном произошло 6 августа. В результате аварии мальчика с травмами доставили в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста.

В Кургане на оживленном проспекте произошло ДТП
Фото:

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В Кургане ребенок на самокате, которого сбили на проспекте Маршала Голикова, выехал на дорогу на красный сигнал светофора. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Кургану. «Mitsubishi Lancer двигался по проспекту Маршала Голикова. <…> Заканчивая проезд перекрестка, водитель сбил 10-летнего ребенка, который на трюковом самокате выехал на проезжую часть на запрещающий, красный, сигнал светофора», — говорится в сообщении курганской Госавтоинспекции. В ГИБДД добавили, что иномарка двигалась на разрешенный сигнал светофора. Ранее URA.RU писало, что ДТП в Заозерном произошло 6 августа. В результате аварии мальчика с травмами доставили в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста.
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