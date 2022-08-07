В Тюменской области резко вырос приток мигрантов

08 августа 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

За II квартал 2022 года в регион въехало около 33,5 тыс. трудовых мигрантов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменскую область во II квартале 2022 года въехало около 33,5 тыс. трудовых мигрантов. Такие данные URA.RU сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За год поток мигрантов вырос почти на 9 тыс. человек. «Тюменская область. Поставлено на миграционный учет по месту пребывания с целью „работа“ во II кв. 2022 г. — 33 519 человек. В аналогичном периоде прошлого года — 24 840 человек», — говорится в исследовании. В целом за указанный период в Россию, по данным FinExpertiza, въехало 3,12 млн иностранцев. Больше всего трудовых мигрантов — 841,9 тыс. человек — остановилось в Москве. Ранее URA.RU писало, что в конце июня сотрудники полиции провели в Тюмени операцию «Нелегал». В ее ходе силовики задержали 39 мигрантов за нарушение режима пребывания.

В Тюменскую область во II квартале 2022 года въехало около 33,5 тыс. трудовых мигрантов. Такие данные URA.RU сообщили в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. За год поток мигрантов вырос почти на 9 тыс. человек. «Тюменская область. Поставлено на миграционный учет по месту пребывания с целью „работа“ во II кв. 2022 г. — 33 519 человек. В аналогичном периоде прошлого года — 24 840 человек», — говорится в исследовании. В целом за указанный период в Россию, по данным FinExpertiza, въехало 3,12 млн иностранцев. Больше всего трудовых мигрантов — 841,9 тыс. человек — остановилось в Москве. Ранее URA.RU писало, что в конце июня сотрудники полиции провели в Тюмени операцию «Нелегал». В ее ходе силовики задержали 39 мигрантов за нарушение режима пребывания.