07 августа 2022
06 августа 2022

Реку в ХМАО перекрыли из-за спецоперации пожарных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заплыв Фалька Тишендорфа через Обь в рамках акции «Переплывая Россию». Салехард, река, вода, потоп, течение
«Моторкам» по Оби двигаться не рекомендуется Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России

Спасатели перекрыли движение по Оби на шестикилометровом участке в Октябрьском районе ХМАО для безопасного забора воды самолетом-амфибией Бе-200. Борт участвует в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по ХМАО

«Регулируемое движение на Оби организовано с 834-го по 840-й километр в районе поселка Перегребное в Октябрьском районе», — говорится на сайте регионального управления МЧС. «Моторные лодки просто так именно на этом участке плавать не могут. Потому что там забирает воду воздушное судно (самолет-амфибия Бе-200 — прим URA.RU)», — сообщил корреспонденту URA.RU руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Вадим Симоненко.

По словам Симоненко, за движением на реке смотрят сотрудники ГИМС. Сам экипаж воздушного судна для безопасной посадки сканирует местность с помощью тепловизора, убеждаясь, что на воде нет посторонних.

Ранее URA.RU сообщало, что авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в ХМАО сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается. Это следует из оперативной сводки МЧС, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Спасатели перекрыли движение по Оби на шестикилометровом участке в Октябрьском районе ХМАО для безопасного забора воды самолетом-амфибией Бе-200. Борт участвует в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по ХМАО «Регулируемое движение на Оби организовано с 834-го по 840-й километр в районе поселка Перегребное в Октябрьском районе», — говорится на сайте регионального управления МЧС. «Моторные лодки просто так именно на этом участке плавать не могут. Потому что там забирает воду воздушное судно (самолет-амфибия Бе-200 — прим URA.RU)», — сообщил корреспонденту URA.RU руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Вадим Симоненко. По словам Симоненко, за движением на реке смотрят сотрудники ГИМС. Сам экипаж воздушного судна для безопасной посадки сканирует местность с помощью тепловизора, убеждаясь, что на воде нет посторонних. Ранее URA.RU сообщало, что авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в ХМАО сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается. Это следует из оперативной сводки МЧС, опубликованной на официальном сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...