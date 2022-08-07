Реку в ХМАО перекрыли из-за спецоперации пожарных

«Моторкам» по Оби двигаться не рекомендуется Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Спасатели перекрыли движение по Оби на шестикилометровом участке в Октябрьском районе ХМАО для безопасного забора воды самолетом-амфибией Бе-200. Борт участвует в тушении лесных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по ХМАО

«Регулируемое движение на Оби организовано с 834-го по 840-й километр в районе поселка Перегребное в Октябрьском районе», — говорится на сайте регионального управления МЧС. «Моторные лодки просто так именно на этом участке плавать не могут. Потому что там забирает воду воздушное судно (самолет-амфибия Бе-200 — прим URA.RU)», — сообщил корреспонденту URA.RU руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Вадим Симоненко.

По словам Симоненко, за движением на реке смотрят сотрудники ГИМС. Сам экипаж воздушного судна для безопасной посадки сканирует местность с помощью тепловизора, убеждаясь, что на воде нет посторонних.

Ранее URA.RU сообщало, что авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в ХМАО сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается. Это следует из оперативной сводки МЧС, опубликованной на официальном сайте ведомства.