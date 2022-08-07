07 августа 2022
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Сотни тонн воды не могут потушить лесные пожары в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76
В один заход Ил-76 сбрасывает до 40 тонн воды Фото:
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Лесные пожары в России

Авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в ХМАО сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается. Это следует из оперативной сводки МЧС, опубликованной на официальном сайте ведомства.

«За минувшие сутки с помощью водосливных устройств произвели 43 слива (466 тонн воды), отработано 7500 метров кромки. Всего в тушении природных пожаров задействовано более 1500 человек 44 единицы спецтехники из них 24 воздушных судна. Зарегистрировано 66 очагов на площади более 80 тысяч гектаров», — следует из данных МЧС.

По прогнозам спасателей, опасное погодное явление (V класс горимости леса по региональной шкале) установилось в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО, городских округах Нягань и Югорск. Ранее URA.RU сообщало, что в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров. Спасатели также показали работу борта на видео.

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Авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в ХМАО сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается. Это следует из оперативной сводки МЧС, опубликованной на официальном сайте ведомства. «За минувшие сутки с помощью водосливных устройств произвели 43 слива (466 тонн воды), отработано 7500 метров кромки. Всего в тушении природных пожаров задействовано более 1500 человек 44 единицы спецтехники из них 24 воздушных судна. Зарегистрировано 66 очагов на площади более 80 тысяч гектаров», — следует из данных МЧС. По прогнозам спасателей, опасное погодное явление (V класс горимости леса по региональной шкале) установилось в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО, городских округах Нягань и Югорск. Ранее URA.RU сообщало, что в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров. Спасатели также показали работу борта на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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