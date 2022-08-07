Сотни тонн воды не могут потушить лесные пожары в ХМАО

Авиация МЧС сбрасывает на лесные пожары в ХМАО сотни тонн воды, но ситуация с каждым днем ухудшается. Это следует из оперативной сводки МЧС, опубликованной на официальном сайте ведомства.
«За минувшие сутки с помощью водосливных устройств произвели 43 слива (466 тонн воды), отработано 7500 метров кромки. Всего в тушении природных пожаров задействовано более 1500 человек 44 единицы спецтехники из них 24 воздушных судна. Зарегистрировано 66 очагов на площади более 80 тысяч гектаров», — следует из данных МЧС.
По прогнозам спасателей, опасное погодное явление (V класс горимости леса по региональной шкале) установилось в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО, городских округах Нягань и Югорск. Ранее URA.RU сообщало, что в регион прибыл еще один борт МЧС — самолет Ил-76. Он считается одним из самых больших самолетов в мире для тушения пожаров. Спасатели также показали работу борта на видео.
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