В Кургане после ДТП с ребенком возбудили уголовное дело

По факту ДТП, в котором травмы получил 10-летний мальчик, возбудили уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по факту аварии, в которой пострадал 10-летний мальчик на самокате, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«При проезде регулируемого перекрестка пр. Маршала Голикова — ул. Мальцева автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. 10-летний мальчик пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на самокате. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ», — говорится в сообщении областной ГИБДД. Обстоятельства и причины аварии устанавливают.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ребенок на самокате, которого сбили на проспекте Маршала Голикова, выехал на дорогу на красный сигнал светофора. ДТП случилось 6 августа. Мальчика с различными травмами доставили в больницу имени Красного Креста.