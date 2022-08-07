Пермским бизнесменам предлагают помощь в 2,5 миллиона рублей

Предпринимателям помогут развивать внутренний туризм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Малому и микробизнесу Пермского края помогут создать и обустроить туристические места в регионе. Предприниматели могут получить деньги на создание глэмпингов, систем навигации и ориентирования для туристов, санитарно-гигиенических построек. Об этом сообщили в telegram-канале центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес Пермский край».

«Субсидия до 2,5 млн рублей для предпринимателей на обустройство туристических мест, которые они развивают. Грант предоставляют в размере не более 50% от стоимости проекта, но не более 2,5 млн рублей. Подать заявки можно до 16 августа», — указывают в посте.

Также в центре напомнили, что для полноценного запуска туристической локации можно взять государственные льготные займы до 5 млн рублей. В качестве успешного примера привели центр активного отдыха «Бухта Беринга», который взял 300 000 рублей под 4% на три года. Это спортивно-туристическая база отдыха в заливе на берегу Камы в Осе.

Ранее URA.RU сообщало, что на пермских реках к концу сезона сплавов построят турстоянки. Там будут места для разведения костра, беседки и лавочки.