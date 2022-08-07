Пермский онкодиспансер предлагает распознать рак по фотографии

Специалисты свяжутся с отправителем, когда изучат фото и анкету Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский краевой онкологический диспансер начнет выявлять рак кожи по фотографии. Любой желающий может сфотографировать волнующее его новообразование на теле (родинка, бородавка и так далее) и отправить с заполненной анкетой на почту учреждения, сообщается на сайте диспансера.

«С целью ранней диагностики онкологических заболеваний кожи ГБУЗ ПК „ПКОД“ проводит диагностическую акцию по присланным вами фотографическим изображениям», — говорится на сайте учреждения. После того как врачи изучат анкету и фото, они свяжутся с отправителем и, возможно, пригласят на обследование.

URA.RU ранее рассказывало, что за 2021 год поражения кожи заняли второе место среди раковых заболеваний в Пермском крае. По смертности меланома становилась причиной 0,9% всех смертей в Пермском крае.