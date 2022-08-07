07 августа 2022
06 августа 2022

Пермский онкодиспансер предлагает распознать рак по фотографии

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр восстановительной медицины и реабилитации
Специалисты свяжутся с отправителем, когда изучат фото и анкету Фото:

Пермский краевой онкологический диспансер начнет выявлять рак кожи по фотографии. Любой желающий может сфотографировать волнующее его новообразование на теле (родинка, бородавка и так далее) и отправить с заполненной анкетой на почту учреждения, сообщается на сайте диспансера.

«С целью ранней диагностики онкологических заболеваний кожи ГБУЗ ПК „ПКОД“ проводит диагностическую акцию по присланным вами фотографическим изображениям», — говорится на сайте учреждения. После того как врачи изучат анкету и фото, они свяжутся с отправителем и, возможно, пригласят на обследование.

URA.RU ранее рассказывало, что за 2021 год поражения кожи заняли второе место среди раковых заболеваний в Пермском крае. По смертности меланома становилась причиной 0,9% всех смертей в Пермском крае.

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Пермский краевой онкологический диспансер начнет выявлять рак кожи по фотографии. Любой желающий может сфотографировать волнующее его новообразование на теле (родинка, бородавка и так далее) и отправить с заполненной анкетой на почту учреждения, сообщается на сайте диспансера. «С целью ранней диагностики онкологических заболеваний кожи ГБУЗ ПК „ПКОД“ проводит диагностическую акцию по присланным вами фотографическим изображениям», — говорится на сайте учреждения. После того как врачи изучат анкету и фото, они свяжутся с отправителем и, возможно, пригласят на обследование. URA.RU ранее рассказывало, что за 2021 год поражения кожи заняли второе место среди раковых заболеваний в Пермском крае. По смертности меланома становилась причиной 0,9% всех смертей в Пермском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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