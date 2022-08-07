Число раков в Тоболе увеличилось (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Кургана заметила раков возле реки Тобол. Об этом он сообщила в соцсети «ВКонтакте», утверждая, что раки обитают в чистой воде. При этом Тобол относится к предпоследнему классу загрязненности, а на одном из его участков в Кургане обнаружили нефтепродукты, количество которых превышало норму.

«Раки в Тоболе. Раки обитают только в чистых водоемах. Если они попадут в грязную воду, то погибнут», — написала Ирина Третьякова в своей группе «Путешествия по Зауралью (Курган / Зауралье)».

К посту она прикрепила видео, на котором можно заметить нескольких раков. По ее словам, они есть в разных частях Тобола. В докладе областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, указано, что вода в Тоболе в 2021 году соответствовала разряду «Б» четвертого класса качества и характеризовалась как «грязная».

«Рыба и раки приспосабливаются к той среде, в которой живут. Насколько она для них грязная — должны определить экологи. Для раков лимитирующим фактором является маловодье и сильный прогрев воды. На сегодня раки есть как в Тоболе, так и в Исети, и их популяция увеличилась», — рассказал URA.RU источник, связанный со сферой рыболовства.

В начале августа стало известно, что в районе парка «Царево Городище» в Тоболе количество нефтепродуктов превышало норму в 6,6 раза. Концентрация нефтепродуктов в береговой линии Тобола в месте фильтрации составила 7500 и 4800 мг/кг, что превышает норму в 375 и в 240 раз соответственно. При этом в пробах питьевой и природный воды централизованной системы ОСВ Центр города не было выявлено превышений многолетних мониторинговых наблюдений по показателю «нефтепродукты».