В Перми пойдет под суд ОПГ, торговавшая мефедроном

Трех пермяков осудят за торговлю наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трех пермяков, входящих в организованную преступную группу, будут судить за торговлю мефедроном. Подробности о незаконной деятельности жителей Перми рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В ноябре 2021 года полицейские задержали семейную пару и их приятеля, которые занимались торговлей наркотиками в особо крупном размере. «Полицейские выяснили, что противоправной деятельностью троица занимается более полугода и является участниками организованной преступной группы. За это время пара приобрела автомобиль „Фольксваген Гольф“, который использовала для передвижения по Перми и оборудования тайников. После задержания оперативники обнаружили в автомобиле более 60 свертков с мефедроном», — говорится на сайте ведомства.

В общей сложности полицейские изъяли более килограмма мефедрона. Пермяков заключили под стражу, в ходе расследования они дали признательные показания. Сейчас дело передано в суд, троице грозит длительный тюремный срок.

Ранее URA.RU писало о 37-летнем пермяке, который работал наркокурьером. Мужчина привез в Пермь более килограмма наркотиков на поезде.