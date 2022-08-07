07 августа 2022
06 августа 2022

В Перми пойдет под суд ОПГ, торговавшая мефедроном

© Служба новостей «URA.RU»
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Трех пермяков осудят за торговлю наркотиками Фото:

Трех пермяков, входящих в организованную преступную группу, будут судить за торговлю мефедроном. Подробности о незаконной деятельности жителей Перми рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

В ноябре 2021 года полицейские задержали семейную пару и их приятеля, которые занимались торговлей наркотиками в особо крупном размере. «Полицейские выяснили, что противоправной деятельностью троица занимается более полугода и является участниками организованной преступной группы. За это время пара приобрела автомобиль „Фольксваген Гольф“, который использовала для передвижения по Перми и оборудования тайников. После задержания оперативники обнаружили в автомобиле более 60 свертков с мефедроном», — говорится на сайте ведомства.

В общей сложности полицейские изъяли более килограмма мефедрона. Пермяков заключили под стражу, в ходе расследования они дали признательные показания. Сейчас дело передано в суд, троице грозит длительный тюремный срок.

Ранее URA.RU писало о 37-летнем пермяке, который работал наркокурьером. Мужчина привез в Пермь более килограмма наркотиков на поезде.

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Трех пермяков, входящих в организованную преступную группу, будут судить за торговлю мефедроном. Подробности о незаконной деятельности жителей Перми рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. В ноябре 2021 года полицейские задержали семейную пару и их приятеля, которые занимались торговлей наркотиками в особо крупном размере. «Полицейские выяснили, что противоправной деятельностью троица занимается более полугода и является участниками организованной преступной группы. За это время пара приобрела автомобиль „Фольксваген Гольф“, который использовала для передвижения по Перми и оборудования тайников. После задержания оперативники обнаружили в автомобиле более 60 свертков с мефедроном», — говорится на сайте ведомства. В общей сложности полицейские изъяли более килограмма мефедрона. Пермяков заключили под стражу, в ходе расследования они дали признательные показания. Сейчас дело передано в суд, троице грозит длительный тюремный срок. Ранее URA.RU писало о 37-летнем пермяке, который работал наркокурьером. Мужчина привез в Пермь более килограмма наркотиков на поезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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