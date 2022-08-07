Свердловские заводчане массово увольняются из-за снижения зарплат

С екатеринбургского завода, где бастовали рабочие и снизили зарплаты, увольняются специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники цехов Уральского компрессорного завода (УКЗ) начали увольняться с предприятия после снижения зарплат. В начале лета заводчане устроили бунт из-за задержки заработной платы с октября 2021 года. Как рассказал источник URA.RU, за четыре дня решение покинуть предприятие приняли около половины сотрудников двух цехов.

«После сообщения о том, что части сотрудников будут сокращать зарплаты из-за недавних событий с задержками, из цеха решили уволиться четыре мастера и несколько технологов. Из другого цеха половина мастеров ушла. Зарплаты у инженеров снизятся более чем на 10 тысяч рублей, из-за этого они уходят на другие заводы или уезжают на вахты», — рассказал URA.RU сотрудник завода.

На самом заводе URA.RU информацию о понижении зарплат не подтвердили, но и не опровергли. «Сведения об увеличении/уменьшении окладов, премий и других стимулирующих выплат, а также размере заработной платы являются коммерческой тайной, которая не подлежит разглашению. Данные о заработной плате относятся к персональным данным», — сообщили в пресс-службе завода.

Выяснить официальную позицию завода по поводу увольнений пока не удалось. В пресс-службе УКЗ на момент публикации не ответили на запрос редакции.

Информация о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате появилась в СМИ 8 июня. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполнения обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. А 28 июня стало известно, что руководство УКЗ выплатило зарплату работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей.