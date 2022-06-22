На бунтующем компрессорном заводе работникам задерживали зарплату почти год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работники сразу нескольких цехов Уральского компрессорного завода (Екатеринбург) заявили о переходе на Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) после скандала с невыплатой зарплаты за апрель—май 2022 года. Как рассказали URA.RU сотрудник компрессорного завода, перейти на авиационное предприятие пытаются десятки человек.

«За последние недели с двух цехов уволились десятки человек, люди перестали верить обещаниям руководства, зарплату не платят уже третий месяц. Мои коллеги из седьмого цеха пытаются устроиться на УЗГА, там условия намного лучше. Те, у кого направление работы не смежно с авиационным заводом, идут на более мелкие предприятия, но предпочтение отдают именно этому заводу», — рассказал URA.RU.

Информация о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате появилась в СМИ 8 июня. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УЗГА. На момент публикации ответа не поступило.

При этом на УЗГА уже месяц активно ищут сотрудников на различные должности. В мае URA.RU сообщало, что авиационный завод разместил на платформе по поиску работы HeadHunter свыше 170 вакансий меньше чем за месяц по всей стране. На данный момент от УЗГА размещено 75 открытых вакансий в Екатеринбурге. В начале мая Минпромторг выделил уральскому заводу средства на завершение производства самолета «Байкал». Стоимость контракта составляет почти 3,5 млрд рублей, срок окончания работ — ноябрь 2024 года.

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