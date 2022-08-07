В Перми продают здание старейшего ресторана итальянской кухни

Ресторан работал по адресу Комсомольский проспект, 7 Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми на продажу выставили здание одного из старейших ресторанов города — Casa Mia. Он располагался по адресу: Комсомольский проспект, 7. Объявление о продаже здания появилось на сервисе Avito.ru.

«Продается помещение в центре города. Подходит для ведения ресторанного бизнеса. Бонусом идет огороженная открытая территория около 150 кв. м с беседками», — указано в объявлении.

Из плюсов расположения здания продавец называет близость ЦУМа, набережной, Соборной площади. Рядом находится множество торговых и бизнес-центров. За здание площадью 374 кв. м и территорию с беседками владелец просит 32,5 млн рублей.

Ранее в Перми работало несколько ресторанов сети Casa Mia. Со временем они начали закрываться Ресторан на улице Сибирской, 8 прекратил работу 29 мая. Тогда один из собственников заявил, что ресторан еще может возобновить работу. Сейчас на сайте Casa Mia указан только один адрес ресторана — улица Революции, 24. Он расположен на двух этажах в ЖК «Новый центр».