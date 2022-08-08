Центробанк РФ ограничил сделки с ценными бумагами

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Из-за сохранения финансовой стабильности страны ЦБ РФ вводит ограничения на ценные бумаги Фото:

Банк России на полгода ввел дополнительные ограничения на финансовом рынке для россиян. Причиной такого решение стало сохранение финансовой стабильности в России.

«Депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта. Под ограничение попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями с 25 июня», — говорится на официальном сайте организации.

При этом ограничения не коснутся акций, полученные при погашении депозитарных расписок до 1 марта. Сделки разрешены при одобрении правительственной комиссии.

Ранее ЦБ сократил банковские операции с российской валютой. Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами.

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Банк России на полгода ввел дополнительные ограничения на финансовом рынке для россиян. Причиной такого решение стало сохранение финансовой стабильности в России. «Депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта. Под ограничение попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями с 25 июня», — говорится на официальном сайте организации. При этом ограничения не коснутся акций, полученные при погашении депозитарных расписок до 1 марта. Сделки разрешены при одобрении правительственной комиссии. Ранее ЦБ сократил банковские операции с российской валютой. Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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