Центробанк РФ ограничил сделки с ценными бумагами

08 августа 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Из-за сохранения финансовой стабильности страны ЦБ РФ вводит ограничения на ценные бумаги Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Банк России на полгода ввел дополнительные ограничения на финансовом рынке для россиян. Причиной такого решение стало сохранение финансовой стабильности в России. «Депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта. Под ограничение попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями с 25 июня», — говорится на официальном сайте организации. При этом ограничения не коснутся акций, полученные при погашении депозитарных расписок до 1 марта. Сделки разрешены при одобрении правительственной комиссии. Ранее ЦБ сократил банковские операции с российской валютой. Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами.

Банк России на полгода ввел дополнительные ограничения на финансовом рынке для россиян. Причиной такого решение стало сохранение финансовой стабильности в России. «Депозитарии и регистраторы в течение 6 месяцев не смогут проводить операции с ценными бумагами, зачисленными со счетов иностранных депозитариев, за исключением бумаг, приобретенных до 1 марта. Под ограничение попадают ценные бумаги, которые были куплены нерезидентами из дружественных стран и контролируемыми иностранными компаниями с 25 июня», — говорится на официальном сайте организации. При этом ограничения не коснутся акций, полученные при погашении депозитарных расписок до 1 марта. Сделки разрешены при одобрении правительственной комиссии. Ранее ЦБ сократил банковские операции с российской валютой. Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами.