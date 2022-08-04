ЦБ сократил банковские операции с валютой в РФ

Банк России поддержал процесс девалютизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центробанк РФ будет содействовать процессу девалютизации и сокращать банковские операции с валютой. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах. Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами», — говорится в сообщении Центробанка.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что валюта будет в обращении в России даже в «самом апокалиптическом» сценарии. При этом российским банкам разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам, что означает снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.