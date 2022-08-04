ЦБ сократил банковские операции с валютой в РФ

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Банк России поддержал процесс девалютизации Фото:

Центробанк РФ будет содействовать процессу девалютизации и сокращать банковские операции с валютой. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах. Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами», — говорится в сообщении Центробанка.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что валюта будет в обращении в России даже в «самом апокалиптическом» сценарии. При этом российским банкам разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам, что означает снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.

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Центробанк РФ будет содействовать процессу девалютизации и сокращать банковские операции с валютой. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах. Параллельно регулятор намерен решать проблемы с заблокированными активами», — говорится в сообщении Центробанка. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что валюта будет в обращении в России даже в «самом апокалиптическом» сценарии. При этом российским банкам разрешили вводить отрицательные ставки по валютным вкладам, что означает снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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