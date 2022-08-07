В Перми лес, за который боролись жители, выставили на торги

На участке могут вырубить тысячу деревьев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Мэрия Перми выставила торги земельный участок с лесом и здание бывшей школы-интерната в Кировском районе. Ранее жители через суд и посредством обращения к генеральному прокурору и полпреду президента пытались запретить его застройку, но новый владелец у спорного участка может появиться уже 15 августа, когда пройдет аукцион, следует из документов на сайте администрации Перми.

«Комплекс отдельно стоящих зданий с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 30 623+/-61 кв. м (кадастровый номер 59:01:1713103:2231), расположенным по адресу: Пермь, р-н Кировский, ул. Капитана Пирожкова», — указано документах о торгах. Кроме земельного участка, приватизации подлежат здания учебного, спального и хозяйственного корпусов и столовой интерната. Начальная цена за все имущество — 105 млн рублей.

В декабре 2021 годы жители двух микрорайонов Перми записали видеообращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову. Они просили не допустить вырубку леса и застройку участка жильем. Решить проблему они пытались и через суд, указывая, что застройка, кроме прочего, приведет к усугублению проблемы со школами и детсадами в районе, которых не хватает. Однако суд в иске отказал.