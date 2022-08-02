Суд в Перми позволил застроить лесной участок высотками без школ

03 августа 2022 в 11:31 Размер текста - 17 +

Пермяки опасаются, что новые микрорайоны оставят без школ и детсадов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский краевой суд поставил точку в споре жителей микрорайона Водники в Перми и регионального минимущества за лесной участок, который теперь разрешено застроить жильем. Активисты выступали против изменений в градостроительные документы, которые разрешают застройку, так как земля была зарезервирована под образовательные учреждения. Но сначала районный, а сегодня и краевой суд отказали жителям в удовлетворении иска. «Три дамы в мантиях дали зеленый свет переполненности школ. Пермский краевой суд оставил в силе решение Кировского районного суда Перми об отсутствии расчета обеспеченности школами при существенном увеличении территории под жилую застройку в микрорайоне Водники», — сообщил в Telegram Денис Галицкий, выступавший на процессе в качестве заинтересованного лица. Градозащитник уверен, что такое решение, а также принятие обсуждаемых сейчас изменений в Генплан Перми позволят застройщикам и чиновникам возводить кварталы высоток, не учитывая потребностей жителей в школах, детсадах и других социальный объектах. Жители Водников требовали в суде запретить жилую застройку участка по ул. Пирожкова, так как при смене зонирования территории не учитывалась потребность микрорайона в школах и детсадах. Как следует из иска, сейчас местные школы перегружены учениками, а появление новых высоток проблему усугубит. Новая школа, которую еще пока строят, также не снимет остроты вопроса — даже с учетом ее появления загруженность учреждений составит 168%. Как рассказывало ранее URA.RU, жители записывали видеообращение к генпрокурору России Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову с просьбой не допустить смены зонирования. Позже полномочное представительство президента в ПФО сообщило, что обращение будет рассмотрено главным федеральным инспектором с привлечением прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский краевой суд поставил точку в споре жителей микрорайона Водники в Перми и регионального минимущества за лесной участок, который теперь разрешено застроить жильем. Активисты выступали против изменений в градостроительные документы, которые разрешают застройку, так как земля была зарезервирована под образовательные учреждения. Но сначала районный, а сегодня и краевой суд отказали жителям в удовлетворении иска. «Три дамы в мантиях дали зеленый свет переполненности школ. Пермский краевой суд оставил в силе решение Кировского районного суда Перми об отсутствии расчета обеспеченности школами при существенном увеличении территории под жилую застройку в микрорайоне Водники», — сообщил в Telegram Денис Галицкий, выступавший на процессе в качестве заинтересованного лица. Градозащитник уверен, что такое решение, а также принятие обсуждаемых сейчас изменений в Генплан Перми позволят застройщикам и чиновникам возводить кварталы высоток, не учитывая потребностей жителей в школах, детсадах и других социальный объектах. Жители Водников требовали в суде запретить жилую застройку участка по ул. Пирожкова, так как при смене зонирования территории не учитывалась потребность микрорайона в школах и детсадах. Как следует из иска, сейчас местные школы перегружены учениками, а появление новых высоток проблему усугубит. Новая школа, которую еще пока строят, также не снимет остроты вопроса — даже с учетом ее появления загруженность учреждений составит 168%. Как рассказывало ранее URA.RU, жители записывали видеообращение к генпрокурору России Игорю Краснову и полпреду президента в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову с просьбой не допустить смены зонирования. Позже полномочное представительство президента в ПФО сообщило, что обращение будет рассмотрено главным федеральным инспектором с привлечением прокуратуры.