Из Тюмени открыли новый рейс

У тюменцев появилась возможность слетать в Казань Фото: Арсений Ваганов © URA.RU

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 8 августа приступила к выполнению полетов по направлению Казань — Мурманск — Тюмень. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе тюменского аэропорта Рощино.

«Самолеты будут курсировать трижды в неделю. В понедельник и субботу: время отправления из Казани в 04:00, посадка в аэропорту Мурманска в 06:50, вылет из Мурманска 07:40, посадка в Тюмени в 12:55. Обратный вылет из Тюмени 13:45, посадка в Мурманске в 15:00, вылет из Мурманска в 15:50, посадка в Казани в 18:45», — рассказали в аэропорту.

По вторникам самолет будет вылетать из Казани в 10:10 — посадка в аэропорту Мурманска в 13:00, вылет из Мурманска в 13:50 — посадка в Тюмени в 19:00. Обратный вылет из Тюмени в 19:50 — посадка в Мурманске в 21:05, вылет из Мурманска в 22:00 — посадка в Казани в 01:00 (среда).

По данным Рощино, полеты будут выполняться на авиалайнерах Bombardier CRJ-200. Вместимость пассажирского салона — 50 человек.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair ввела прямые перелеты из Тюмени в Иркутск. Первый рейс состоится 3 сентября.