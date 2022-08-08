Мэрия Кургана отсудила у бывшего арендатора горсада забор

Курганский суд обязал бывшего арендатора расторгнуть договор продажи забора горсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители компании «Курганппарк» не смогли доказать в суде право на продажу металлического забора, который был демонтирован в городском саду. Областной суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и признал право на забор за администрацией города, сообщается на сайте суда.

«Суд правомерно признал договор купли-продажи от <…> недействительным по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу несоответствия данной сделки требованиям закона <…>, поскольку отчуждение произведено лицом, не имеющим на это права», — говорится в постановлении. Представители «Курганпарка» демонтировали часть забора и продали его предпринимателю в мае 2020 года. Сумма сделки составила 295 тысяч рублей.

Более 320 пролетов и опоры кованого забора должны были перейти в муниципальную собственность после расторжения договора аренды. Однако представители компании утверждали, что забор является «отделимым улучшением, созданным ООО„Курган-Парк“, в связи с чем являлся собственностью его правопреемника ООО „Курганпарк“, который им и распорядился». Также они ссылались на опись судебных приставов, внесших забор в список арестованного имущества компании.

Суд отметил, что ограждение входит в кадастровое дело земельного участка и забор должен следовать судьбе главного имущественного перехода после расторжения аренды. Бывший арендатор не предоставил доказательств своих прав на спорное имущество, следовательно продавать забор не мог. Поэтому решение суда о расторжении договора продажи забора признано верным, жалоба предпринимателя на нарушение его права приобрести забор — необоснованной.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском горсаду убрали забор. Его демонтировал бывший арендатор зоны отдыха, договор с которым расторгли из-за частых нарушений.