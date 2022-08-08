Тайвань применит артиллерию из-за учений Китая

Тайвань проведет учения на юге острова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Армия Тайваня решила ответить на учения, которые были организованы Китаем около границ непризнанного государства. Тайваньские учения пройдут на юге острова, во время них будет применяться артиллерия. Об этом пишет Центральное информационное агентство острова.

«Армия Тайваня проведет во вторник [9 августа] и четверг [11 августа] учения с боевой стрельбой. Для проверки боевой готовности в ответ на военные учения Китая. Учения будут включать стрельбу из 78 155-миллиметровых самоходных гаубиц и шести 120-миллиметровых минометов», — сообщается на официальном сайте агентства.

Китай решил провести учения вокруг острова после того, как руководство страны узнало о визите на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет «Федеральное агентство новостей». Официальный представитель китайского минобороны У Цянь уже заявил об ответственности США в этом кризисе, передает Life .

Причина конфликта КНР и Тайваня в том, что Китай считает эту территорию своей, однако непризнанное государство с этим не согласно. Народно-освободительная армия Китая проводит военные учения в южной части Желтого моря вблизи острова Тайвань в период с 6 по 15 августа.