В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

08 августа 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Песков сказал, что условий для переговоров между Россией и Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Условий для переговоров между Россией и Украиной на сегодняшний день нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пока условий для встречи нет», — подытожил он, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели.

Условий для переговоров между Россией и Украиной на сегодняшний день нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пока условий для встречи нет», — подытожил он, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели.