В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Зеленского в Стамбуле

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков сказал, что условий для переговоров между Россией и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Условий для переговоров между Россией и Украиной на сегодняшний день нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Пока условий для встречи нет», — подытожил он, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели.

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Условий для переговоров между Россией и Украиной на сегодняшний день нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пока условий для встречи нет», — подытожил он, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса. Несколько раз между сторонами проводились переговоры, но так ни к чему и не привели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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