Пермский педагогический университет повысил стоимость обучения

Обучение для студентов ПГГПУ в 2022-23-м учебном году подорожало Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ) повысил стоимость обучения на 2022-23-й учебный год. Приказ за подписью и. о. ректора вуза Ларисы Лизуновой опубликован на сайте учебного заведения. Отмечается, что стоимость обучения для студентов бакалавриата составляет от 126 600 до 175 700 рублей (варьируется в зависимости от направления). Годом ранее обучение на бакалавриате обходилось студентам-очникам в 121 700 рублей.

«Приказываю: установить на 2022-23-й учебный год для первого курса стоимость обучения по образовательным программам высшего образования», — говорится в приказе. Самым дорогим направлением на магистратуре (очная форма обучения) стало «Информатика» (155 450 рублей). Обучение на аспирантуре на любом направлении теперь стоит 162 000 рублей. Годом ранее аспиранты большинства направлений платили вузу 152 900 рублей.

Стоимость обучения для заочников ПГГПУ также выросла. Если год назад большинство направлений подготовки студентов на бакалавриате стоили 49 400 рублей, то в предстоящем учебном году студентам придется платить 52 000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость обучения выросла в крупнейшем вузе Пермского края — Пермском национальном исследовательском политехническом университете.