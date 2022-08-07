В Курганскую область не пустили острый перец из Казахстана

Перец везли из Казахстана (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Через Курганскую область без необходимых документов пытались провезти полтонны острого перца из Казахстана. Данная информация размещена на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«6 августа 2022 года пресечена попытка незаконного ввоза из Республики Казахстан на территорию Российской Федерации подкарантинного груза высокого фитосанитарного риска — полтонны острого перца. Машина следовала из Туркестанской области в город Иркутск», — указано в сообщении.

Машину с подкарантинным грузом обнаружили сотрудники Россельхознадзора и Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. У перевозчика не было необходимого фитосанитарного сертификата на перевозимую продукцию. Перевозчика обвинили в нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Представители Россельхознадзора запретили ввозить груз в Россию.

Ранее в Курган пытались провезти 20 тонн репчатого лука из Казахстана. На мешках с луком не было обязательной маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции.