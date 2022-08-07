Экс-главу челябинского района отдали под суд за взятку

Виктор Чистяков работал в администрации Аши много лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ашинский городской суд передано уголовное дело бывшего главы района Виктора Чистякова, обвиняемого в получении взятки на сумму 800 тысяч рублей. По данным следствия, подношение он получил будучи уже заместителем главы района от подрядчика по муниципальному контракту. Об этом URA.RU сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

«По данным следствия, с октября по декабрь 2018 года обвиняемый получил взятку в крупном размере в виде денег в сумме не менее 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за незаконное содействие при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по строительству объектов водоочистки и обеззараживания воды. Обвиняемый находится под стражей с 12 февраля 2022 года, мера пресечения продлена до 28 августа 2022 года. Обвинение экс-чиновнику предъявлено по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ („Получение взятки в крупном размере“)», — рассказала Наталья Мамаева.

Ранее по факту превышения должностных полномочий при приемке не введенного в эксплуатацию объекта — водоочистных сооружений в поселке Кропачево — в Ашинский городской суд в феврале 2022 года направлено уголовное дело по обвинению и. о. главы администрации Кропачевского городского поселения. Женщину судят по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сейчас идет судебное следствие.

Чистяков был главой Аши с 2010 по 2015 годы. Затем остался в администрации на посту заместителя. Махинации со стройкой выявила Контрольно-счетная палата области.