Курганец написал продолжение самого кассового российского фильма

Съемки фильма «Холоп 2» начнутся в августе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженец Кургана Антон Морозенко написал сценарий к продолжению фильма «Холоп». Вторую часть начнут снимать в августе, рассказал Морозенко. По итогам 2020 года «Холоп» стал самой кассовой российской картиной. Его сборы, по данным сайта «Кинопоиск», составили 62 229 664 долларов.

«16 августа мы начинаем снимать „Холоп 2“. Получилась хорошая история. Мы сомневались насчет продолжения. Потому что, вторые части редко получаются хорошими. Только „Терминатор 2“. Сильно сомневались насчет второй части. Потом нащупали историю, она нам дико понравилась. Быстро написали. Нам кажется, что будет хорошо», — рассказал Морозенко в интервью порталу «Область 45». Он уточнил, что над продолжением работала та же команда сценаристов, что и над первой частью.

На сайте «Кинопоиск» указано, что режиссером картины снова будет Клим Шипенко. В главных ролях снимутся Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и другие актеры.

URA.RU писало, что в 2020 году самым кассовым российским фильмом стала комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп». Ранее сообщалось, что Морозенко стал сценаристом и продюсером сериала на ТНТ «Девушки с Макаровым».