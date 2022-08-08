Синоптик объяснила, откуда смог пришел в Екатеринбург

Смог накрыл Екатеринбург Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбург накрыл смог. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко назвала причины смога в столице Урала.

«В последние дни в черте города, в его окрестностях, в области появилось много лесных пожаров. Например, около Березовского длительное время горит. Кроме того, смог подтягивается из Ханты-Мансийского округа. Дымные шлейфы подтягиваются по периферии антициклона, идут через восточные районы Свердловской области и проникают даже на Южный Урал», — говорит Шепоренко.

Также агентство писало, что специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области посоветовали екатеринбуржцам во время смога как можно реже выходить на улицу, не открывать окна, вместо контактных линз носить очки, больше пить, промывать глаза, нос и горло. Санитарные врачи рекомендуют отказаться от курения, делать влажную уборку, а при выходе на улицу использовать маски и респираторы.