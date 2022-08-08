В Курганской области мэрию заставят ремонтировать опасную дорогу

Прокуратура через суд заставила мэрию курганского города отремонтировать дорогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Катайского района (Курганская область) обратилась в суд с требованием к администрации города отремонтировать улицу Юдина, состояние которой является небезопасным для транспорта. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения прокуратурой Катайского района установлено, что на автомобильной дороге, проходящей по ул. Юдина <…>, отсутствуют электроосвещение и тротуары, что <…> создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий», — пишет пресс-служба ведомства. Претензии прокуратуры вызвало состояние участка улицы от въезда со стороны села Ильинское до железнодорожного переезда по Шумилова.

Администрацией Катайска дорога долгое время не приводилась в порядок. Прокурору пришлось обратиться в суд, где он потребовал обязать мэрия сделать ремонт автодороги. Суд согласился с доводами обвинения и обязал чиновников привести дорожное покрытие и инфраструктуру в соответствие с нормами. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что ремонтом дорог в Кургане займется компания из Екатеринбурга. Дорожники смонтируют искусственные неровности и проведут «ямочный» ремонт.