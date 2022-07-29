Компания из Екатеринбурга отремонтирует дороги курганского города

29 июля 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Подрядчик планирует приступить к работе в ближайшие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Катайске Курганской области ремонтом дорог займется ООО «Русстрой» из Екатеринбурга. Об этом сообщили представители администрации района. «Аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту и летнему содержанию дорог состоялся. Подрядчик определен (ООО „Русстрой“, г. Екатеринбург)», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что работы начнутся в ближайшие дни и, по плану, закончатся 15 октября. В городе в рамках работ, в том числе, планируют установить «лежачих полицейских» и провести ямочный ремонт. На портале госзакупок указано, что стоимость работ составит почти 3 млн рублей. Ранее суд обязал администрацию Катайска за два месяца привести в порядок дороги, опасные для автомобилистов. Представители прокуратуры выяснили, что некоторые дороги создает реальную угрозу возникновения ДТП.

В городе Катайске Курганской области ремонтом дорог займется ООО «Русстрой» из Екатеринбурга. Об этом сообщили представители администрации района. «Аукцион по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту и летнему содержанию дорог состоялся. Подрядчик определен (ООО „Русстрой“, г. Екатеринбург)», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отметили, что работы начнутся в ближайшие дни и, по плану, закончатся 15 октября. В городе в рамках работ, в том числе, планируют установить «лежачих полицейских» и провести ямочный ремонт. На портале госзакупок указано, что стоимость работ составит почти 3 млн рублей. Ранее суд обязал администрацию Катайска за два месяца привести в порядок дороги, опасные для автомобилистов. Представители прокуратуры выяснили, что некоторые дороги создает реальную угрозу возникновения ДТП.