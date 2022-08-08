Центр Екатеринбурга накрыло едким смогом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал свердловчанам, как местные власти борются с лесными пожарами и удушающим запахом гари в окрестностях Екатеринбурга. По словам главы региона, возгорания в пожарах распространились на площади более 100 гектаров.

«Все мы в Екатеринбурге и окрестностях сегодня почувствовали удушающий запах гари. По данным Авиалесоохраны, в Свердловской области сейчас лесные пожары распространились на площади более 100 гектаров. Самое крупное возгорание — в Пелыме, там с огнем борются 35 парашютистов-десантников. Есть и один торфяной пожар, с которым борются сотрудники Авиалесоохраны и лесники», — написал Куйвашев в своем telegram-канале.

По словам губернатора, в тушении торфяного пожара принимают участие волонтеры. «Они уже второй год не жалеют своего времени, сил и средств, чтобы бороться с огнем. Я хочу выразить огромную благодарность всем добровольцам. Без вас было бы сложнее», — поблагодарил он.

Ранее URA.RU сообщало, что санитарные врачи рекомендуют свердловчанам не выходить из дома и больше пить из-за смога, который накрыл Екатеринбург. Санитарные врачи проведут лабораторные исследования воздуха. Также главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко раскрыла, когда пройдет смог.